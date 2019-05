Een duif die langs een flitspaal vloog in het Duitse Bocholt, is onverbiddelijk op de bon geslingerd. Het beestje vloog 12 km per uur te snel.

De duif vloog dicht langs de flitspaal en deed dat ’te hard’, meldt het Duitse medium WDR. In de bewuste straat is de maximumsnelheid 30 kilometer per uur. Na een correctie blijft nog een overtreding met 12 kilometer per uur over. De boete bedraagt 25 euro, maar het ziet er niet meteen naar uit dat die betaald zal worden.