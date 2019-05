Jan Vertonghen keert dag voor return tegen Ajax terug op trainingsveld: hij kan spelen met neusmasker

Jan Vertonghen verliet in de heenwedstrijd van de halve finale in de Champions League na een halfuur het veld. De verdediger sloot dinsdagochtend terug aan bij de spelersgroep op training. Volgens trainer Mauricio Pochettino is het afwachten of Vertonghen kan starten of op de bank zal beginnen.

LEES OOK.Jan Vertonghen groggy van het veld na zware botsing, maar schade valt mee: “Ik was alleen maar slapjes”

Vertonghen viel in de heenwedstrijd geblesseerd uit na een botsing met Toby Alderweireld. Ajax-doelman Onana kwam uit en duwde in het duel Vertonghen tegen Alderweireld, die elkaar vol op het hoofd raakten. Alderweireld kon verder, maar de recordinternational moest na minuten oplapwerk met ondersteuning toch naar de kant. Eerst werd er gedacht voor een neusbreuk en een hersenschudding, maar achteraf bleek dat hij enkel een snee had in de neus en naar eigen zeggen groggy was door de botsing.

Dinsdag maakte Tottenham dan bekend dat Vertonghen weer op de training stond. Davinson Sanchez is geblesseerd. De kans dat onze landgenoot start lijkt dichtbij te komen dan. Pochettino zei voor Spurs TV wel dat hij zal afwachten of onze landgenoot kan starten of op de bank zal beginnen.

TEAM NEWS:



➡️ @daosanchez26 (thigh) - injury sustained against Bournemouth and unavailable.



➡️ @JanVertonghen (nasal) - returned to training, continues to be monitored and will wear a face mask to protect nose.



➡️ @vincentjanssen (ineligible) - unavailable.#UCL ⚪️ #COYS pic.twitter.com/9lbfi8puMI — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 7 mei 2019