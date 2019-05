Muurtekening voor doodgeschoten journaliste

In het haar thuisstad Belfast is een muurtekening onthuld voor Lyra McKee. De 29-jarige Ierse journaliste is op witte donderdag tijdens rellen in het Noord-Ierse Derry in het hoofd is geschoten en stierf. De dag nadien eiste New IRA, een militante afsplitsing van de IRA, de verantwoordelijkheid op maar bood ook excuses aan want McKee was nooit zelf doelwit, ze stond alleen te dicht bij vijandelijke troepen, lees: de politiewagens. Op de muurtekening staat een foto van Lyra McKee met de tekst die ze aan haar 14-jarige zelf schreef. Een tekst die ondertussen al talloze keren is gedeeld, vanwege de pakkende passage: “Het zal niet altijd zijn zoals het nu is. Het zal beter worden.”