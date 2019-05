Brits soldaat gedood door... olifant

Een Britse soldaat van 22 is in het Afrikaanse Malawi gedood door een olifant. De jongeman was er op missie in een strijd tegen stropers. Hoe hij is omgekomen, wordt niet meegedeeld door het ministerie van Defensie.

Mathew Talbot was op 5 mei in het Liwonde National Park, in het zuiden van het land, op patrouille met het eerste bataljon Coldstream Guards. Het was zijn eerste operationele missie. Volgens defensie was hij “niet onbekend met Afrika” en had Talbot zich vrijwillig opgegeven om mee te gaan naar Malawi. “Met zijn interesse in militaire geschiedenis, was hij heel trots dat hij voor een roemrijk regiment kon vechten”, klonk het nog.

De missie ‘Operation Corded’ was erop gericht om rangers op te leiden in de strijd tegen stropers, een zeer hardnekkig probleem in de regio.

Minister van Defensie Penny Mordaunt verklaarde dat het incident “een herinnering is aan het gevaar dat onze militairen trotseren bij het beschermen van ’s werelds meest bedreigde diersoorten van al wie wil profiteren van de criminele jacht op wilde dieren.”