Sebastiaan Bornauw kan toch spelen bij Anderlecht: schorsing wordt voorwaardelijke straf

RSC Anderlecht kan komend weekend tegen Antwerp dan toch rekenen op Sebastiaan Bornauw. De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) legde de talentrijke verdediger dinsdag slechts een voorwaardelijke speeldag schorsing en een boete van 500 euro op.

De verdediger van RSC Anderlecht werd afgelopen weekend rechtstreeks uitgesloten op de zevende speeldag in Play-off 1. Na amper tien minuten stond RSC Anderlecht met een man minder in de Clasico tegen Standard. Mehdi Carcela ging met een slechte terugspeelbal van Adrien Trebel aan de haal, waardoor Bornauw als laatste verdediger aan de noodrem moest trekken. De jonge verdediger liep de Marokkaan van de Rouches onderuit en kreeg meteen de rode kaart van scheidsrechter Bram Van Driessche. Hij belette immers een duidelijke scoringskans voor de Luikenaars. Paars-wit boekte ondanks het numerieke onevenwicht zijn eerste winst in Play-off 1, het werd 2-1 in het Astridpark.

Het Bondsparket eiste een speeldag schorsing en 1.000 euro boete voor Bornauw, maar RSC Anderlecht ging daar niet mee akkoord. Voor de amper twintigjarige Bornauw was het nog maar zijn eerste rode kaart in het profvoetbal. Bornauw, bijgestaan door advocaat Kristof De Saedeleer en clubjurist Sander Duriau, wees de Geschillencommissie erop dat hij de bal wel licht had geraakt.

“De speler was zich wel degelijk bewust van de inbreuk. Wegens het blanco strafblad, het gebrek aan brutaliteit van Bornauw en diens sportieve houding na de uitsluiting is een minimale sanctie passend”, aldus de Geschillencommissie, die een speeldag schorsing met uitstel oplegde. Die hangt de RSCA-verdediger tot 8 mei 2020 boven het hoofd, maar zondag op het veld van Antwerp kan interimcoach Karim Belhocine dus wel rekenen op Bornauw. De boete van 500 euro is wel effectief.