Hond bijt vrouw op reis in Azië: Noorse sterft twee maanden later aan hondsdolheid

In Noorwegen is maandag een jonge vrouw gestorven aan hondsdolheid, nadat ze twee maanden geleden gebeten was door een hond tijdens een reis in Azië. Dat melden Noorse media dinsdag.

Vorige week pas was het vermoeden gerezen dat de vrouw met het dodelijke virus besmet was geraakt. Testresultaten bevestigden dat zondag. De vrouw, een twintiger, stierf maandag in een ziekenhuis in Sogn og Fjordane, in het westen van Noorwegen.

Hondsdolheid of rabiës is erg zeldzaam in Noorwegen. Volgens het ziekenhuis gaat het om het eerste geval in het land sinds 1815.

De ziekte komt in Europa voornamelijk voor bij wilde dieren als vossen en vleermuizen, maar in Afrika, Azië en Zuid-Amerika zijn ook veel honden besmet. Het virus wordt overgebracht via speeksel. Van zodra er symptomen zijn, is rabiës dodelijk. Een behandeling moet dus snel na de besmetting opgestart worden. België is sinds 2001 officieel vrij van hondsdolheid. (belga)