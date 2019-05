Onschuldig makelaarsbureau One Goal Management krijgt excuses van KBVB na onterechte huiszoeking

Het bescheiden makelaarsbureau One Goal Management, waar op 24 april speurders binnenvielen in een fraudeonderzoek naar de transfer van Aleksandar Mitrovic van Anderlecht naar Newcastle, heeft van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) excuses ontvangen. Dat meldde de advocaat van One Goal Management dinsdag aan Belga. Het Brusselse makelaarsbedrijf stond verkeerdelijk genoteerd op de KBVB-website als tussenpersoon van Mitrovic.

Op 24 april om 9 uur ‘s ochtends klopten onderzoekers van het parket aan in de Achille Detiennestraat in Schaarbeek, waar One Goal Management gevestigd is. Dat bureau zou destijds mee de transfer van de Servische spits naar het Engelse Newcastle United geregeld hebben. Althans, dat vermoedde het parket op basis van een publicatie op de website van de Belgische voetbalbond.

De speurders namen enkele documenten mee, maar de eigenaar van One Goal Management schreeuwde zijn onschuld uit. “Geen enkele van de transfers die ik afwerk benaderen nog maar die grootteorde”, aldus Grégory Ngunga. De man schakelde advocaat Tim Dierynck in om zijn naam te zuiveren.

“Naar aanleiding van deze huiszoeking heeft mijn cliënt de Belgische voetbalbond in gebreke gesteld. De huiszoeking was gebaseerd op foutief opgenomen gegevens in het ‘Eerste Rapport met betrekking tot Tussenpersonen voor de periode 01/04/2015-31/03/2016’, zoals gepubliceerd op de website van de KBVB”, zegt meester Dierynck aan Belga.

Intussen erkende de KBVB zijn fout en werd die ook rechtgezet in het bovenstaande rapport. “Wij noteren dat kennelijk verkeerdelijk melding gemaakt werd van het feit dat in het kader van voormelde transactie een vergoeding werd betaald aan ONE GOAL MANAGEMENT BVBA, daar waar de tussenpersoon die deze vergoeding mocht ontvangen het bedrijf ONE GOAL SPORTS MANAGEMENT zou betreffen”, aldus de KBVB in een brief aan One Goal Management.

“Daarmee staat ontegensprekelijk vast dat mijn cliënt, zoals hij altijd heeft beweerd, niets te maken heeft met deze zaak en zich op geen enkele manier heeft ingelaten met strafbare feiten”, besloot meester Dierynck.