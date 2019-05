FC Twente promoveert… maar ontslaat coach: weg vrij voor voormalig Anderlecht-coach Fred Rutten?

FC Twente, dat eind april kampioen werd in de Nederlandse tweede klasse, heeft dinsdag zijn hoofdcoach Marino Pusic ontslagen.

De 47-jarige Pusic, een geboren Joegoslaaf die al zijn hele trainerscarrière actief is in Nederland, werd in maart vorig jaar gepromoveerd tot hoofdtrainer van FC Twente na het ontslag van Gertjan Verbeek. Hij kon toen de degradatie uit de Eredivisie niet meer voorkomen, maar slaagde er wel in het team meteen terug te laten promoveren. Pusic had nog een overeenkomst in Enschede tot medio 2020.

“Afgelopen seizoen hebben we onze belangrijkste doelstelling gerealiseerd, de terugkeer naar de Eredivisie”, begon technisch directeur Ted van Leeuwen zijn uitleg op de clubwebsite. “Marino Pusic heeft een grote rol gespeeld in het behalen van deze titel. Dat was een moeilijke opgave onder moeilijke omstandigheden. FC Twente is Marino Pusic daarvoor grote dank verschuldigd. De club en Marino zitten echter niet op dezelfde lijn betreffende de voetbalfilosofie en de uitvoering daarvan. Daarom scheiden onze wegen. Uiteraard is het geen gemakkelijke beslissing.”

Pusic vervoegde Twente in het najaar van 2015 als assistent. Het voorbije seizoen had hij bij Twente met doelman Jorn Brondeel één Belg onder zijn hoede.

Fred Rutten?

Na het ontslag duikt meteen de naam op van Fred Rutten, de voormalige coach van Anderlecht. Meteen na zijn ontslag in april werd hij al gelinkt aan Twente. In Nederland waren ze ­er meteen van overtuigd dat Rutten volgend seizoen aan de slag gaat bij FC Twente, de club van zijn jeugd, de club waar hij zijn volledige spelerscarrière doorbracht en waar hij ook debuteerde als trainer. Het is echter nog wachten op communicatie van Twente over een nieuwe coach.