Wie volgt Marc Coucke op? Verkiezingen voor voorzitter Pro League vinden plaats op 22 mei

De opvolger van Marc Coucke als voorzitter van de Pro League zal op 22 mei bekend zijn. Die dag zullen in het bondsgebouw in Brussel verkiezingen gehouden worden tijdens een bijzondere algemene vergadering, zo bevestigde de Pro League dinsdag aan Belga.

De Pro League belegt op woensdag 22 mei een bijzondere algemene vergadering, waarop alle hete hangijzers die dit seizoen in zijn greep houden, besproken worden. Die werd maandag door de raad van bestuur samengeroepen. Het gaat dan onder andere over het competieformat, het dossier van het tv-contract, de voetbalschandalen, maar ook over een nieuwe voorzitter.

Marc Coucke stapte in april op als voorzitter van de Pro League. De Anderlecht-preses volgde in juni 2018 Roger Vanden Stock op, maar stelde zijn mandaat nog geen jaar later opnieuw ter beschikking. Coucke noemde het voorzitterschap gevoelig voor belangenconflicten en ontzettend tijdrovend. Hij wilde zich focussen op zijn verplichtingen bij RSCA.

Er zijn nog geen uitgesproken kandidaten om Coucke op te volgen. De piste van een onafhankelijke bestuurder lijkt echter uitgesloten. Voor de verkiezing is een twee derde aanwezigheid of vertegenwoordiging vereist. De nieuwe voorzitter moet een tweederdemeerderheid van de aanwezige stemmers verzamelen. Een stem van de G5 telt voor drie, de overige 1A-clubs hebben er elk twee. De acht 1B-clubs beschikken over één stem.

Een stemming over het langverwachte clearinghouse vindt op 22 mei nog niet plaats. Daarvoor is het wachten tot 7 juni.