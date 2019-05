Experts pleiten voor aanpassing procedure na moord op Julie: “Dit krijg je niet uitgelegd. Ik zou daar onwel van zijn”

De rechter heeft gewoon de wet toegepast. Maar daardoor bleef Steve Bakelmans, de moordenaar van Julie Van Espen, op vrije voeten tot zijn zaak in beroep voorkwam. Verschillende stemmen gaan op om de wet opnieuw te bekijken. “Het zou beter zijn om de procedure om te draaien als het gaat over recidivisten in zedenfeiten”, zegt strafpleiter Jef Vermassen. “Zodat ze enkel vrijkomen als er geen risico is op zo’n drama.”