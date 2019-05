Ribéry neemt geen definitief afscheid bij Bayern München: “Binnen één of twee jaar keer ik terug”

Het huwelijk tussen Bayern München en aanvaller Franck Ribéry is mogelijk nog niet definitief ten einde. De Fransman verlaat de Rekordmeister aan het einde van het seizoen, maar wil na zijn actieve carrière een nieuwe rol opnemen in de club.

“Binnen één of twee jaar keer ik 100 procent zeker terug”, zei de 36-jarige aanvaller, zichtbaar geëmotioneerd, dinsdag op een persconferentie. “Ik voel mij hier goed en mijn familie ook. München is als een thuis voor mij. We hebben al veel gesproken over mijn situatie, maar in twee jaar tijd kan er nog veel gebeuren.”

Bayern München zelf heeft nog niets gecommuniceerd over de eventuele toekomst van Ribéry bij de club. Hij won er twintig prijzen, waaronder een Champions League, acht Duitse titels en vijf bekers, en ook dit jaar is Bayern weer favoriet om zowel beker als titel te winnen. “Hier weggaan is niet makkelijk. Ik heb zoveel mooie momenten gekend en zal deze periode nooit vergeten.”

Waar hij als voetballer nog terechtkomt, weet Ribéry nog niet. “Ik heb meerdere opties voor volgend jaar, maar het is nog te vroeg om te beslissen.”