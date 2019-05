Charles Michel vraagt “beetje waardigheid” na moord op Julie

Premier Charles Michel heeft vandaag gereageerd op uitlatingen van Ecolo na de moord op Julie Van Espen. “Ik roep op tot waardigheid”, zegt hij, “stop met dit drama politiek te recupereren.” De groenen hekelden de “blindheid van de premier” door de onderfinanciering van justitie.

Ecolo spaarde maandag de kritiek op de regering niet. Verdachte Steve Bakelmans kon toeslaan in afwachting van z’n proces in hoger beroep. Ecolo ziet daarin ook de rol van de regering. “De traagheid van justitie, het gebrek aan een gerechtelijk kader, de overbevolking in de gevangenis…” De partij maakt zich zorgen over de “blindheid van de premier”: “Heel recent twijfelde hij nog over een herfinanciering van het departement.”

Charles Michel countert die kritiek: “Het leven van een gezin is door elkaar geschud. Zelf ben ik ook vader. Iedereen weet wat het betekent voor een ouder om een kind te verliezen. Ik roep Ecolo op om een beetje waardigheid te tonen en dit drama niet politiek te recupereren. Ik stel vast dat de partij op dezelfde manier reageert als Vlaams Belang.”