Pro League zal “te gepasten tijde” tussenkomen in Mechels kort geding

De Pro League was dinsdagochtend tijdens de inleidende zitting van het kort geding van KV Mechelen tegen de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) niet aanwezig en diende ook nog geen verzoekschrift in om als belanghebbende partij tussen te komen. “We zullen dat zeker nog doen, te gepasten tijde”, aldus woordvoerder Stijn Van Bever in een reactie aan Belga.

Verschillende andere clubs en partijen hebben zich aangemeld als tussenkomende partijen in het geding. Aan de kant van de KBVB gaat het om Beerschot Wilrijk en Sporting Lokeren. Achter KV Mechelen scharen zich leden van het bestuur van de club, voetbalclub Waasland-Beveren, maar ook om makelaar Dejan Veljkovic.

Opvallende afwezige dinsdagochtend was een vertegenwoordiger van de Pro League. De koepelvereniging van de 24 profclubs had maandag nochtans beslist wel vrijwillig tussen te willen komen. Gevraagd naar een reactie op de afwezigheid, bevestigde de Pro League die intentie. “We zullen ons te gepasten tijde registreren als tussenkomende partij”, zegt woordvoerder Van Bever. “Het is niet verplicht om dat meteen bij de eerste zitting te doen. We willen ook geen statement maken. De KBVB is sowieso betrokken partij en zo krijgen we toch alle informatie.”

Het kort geding voor de ondernemingsrechtbank in Brussel zal ten gronde behandeld worden op 16 mei, twee dagen voor de eerste zitting van de Geschillencommissie Hoger Beroep. Idealiter is er voor 18 mei ook een uitspraak.