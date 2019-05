Te veel gedronken na begrafenis: man mist bocht en rijdt garage binnen

Wielsbeke - Een woning langs de Hooiestraat in Sint-Baafs-Vijve liep dinsdagnamiddag veel schade op bij een ongeval. Een man die van een begrafenis kwam en een glas te veel op had, miste een bocht en reed de garage van het huis binnen.

Foto: Geoffrey Sabbe

De automobilist was op de terugweg naar zijn woonplaats in Tielt toen hij de controle over zijn bestelwagen verloor. Zijn Hyundai ging in de Hooiestraat uit een scherpe bocht en boorde zich in de garage van een woning die gehuurd wordt door de Turks-Algerijnse familie Amiri. “Mijn vader was net thuis aangekomen met zijn wagen”, zegt een van de zonen. “Mijn zus was al uitgestapt en naar binnen aan het gaan. Mijn vader zat nog in de auto en ging hetzelfde. Hij zei dat als hij een seconde vroeger was uitgestapt, die bestelwagen hem gegrepen zou hebben.”

De bewoner bleef ongedeerd, zijn geparkeerde auto liep wat blikschade op. De grootste ravage was aan de woning zelf. Daar was de volledige voorzijde van de garage weg. Een groot deel van de gevel was ingestort, de draagbalken waren uit de muur gerukt. “We hadden onze poort nog geen jaar. Ook de elektriciteit is geraakt. Mijn nieuwe bromfiets stond gelukkig nog niet binnen”, zegt de zoon. De bestuurder van de bestelwagen bleef eveneens ongedeerd. Hij zei dat hij van een begrafenis kwam. “Ik weet niet wat er is gebeurd, ik zat wellicht met mijn gedachten ergens anders”, zegt de man. “Ik ben blij dat er niemand gewond is geraakt.” De man bleek te veel gedronken te hebben. Hij zette zijn terugtocht naar huis te voet verder. De brandweer en een aannemer kwamen ondertussen ter plaatse om de brokstukken op te ruimen en de garage te stutten. Voor de familie Amiri is het de tweede keer in een maand tijd dat ze schade hebben door een ongeval. Onlangs ramde iemand anders hun tuinomheining. (gsd)