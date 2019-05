Dierenliefde gaat heel ver in Ertingen (Duitsland). Daar hebben ze een zebrapad met bijhorende verkeersborden om automobilisten te waarschuwen voor overstekende kippen.

Dat is blijkbaar nodig, want in het dorp is een kippenboerderij. De kippen komen thuis niets te kort, maar toch gaan de beestjes liever drinken in de fontein in het centrum. En dan moeten ze de hoofdbaan oversteken.