Fan laat beker op zijn rug tatoeëren... maar zijn ploeg verliest de finale en dus volgt er een correctie

Zelfs al ben je rotsvast overtuigd van de winstkansen van je favoriete ploeg, in het voetbal wacht je toch nog altijd best het resultaat af vooraleer je iets onderneemt waar je achteraf spijt van kan krijgen. Dat ondervond een overenthousiaste supporter van de Nederlandse club Willem II aan den lijve. Letterlijk.

Willem II was in de Nederlandse bekerfinale de underdog tegen het grote Ajax. Toch was Wesley Raaijmakers ervan overtuigd dat de club uit Tilburg de beker zou winnen. En dus liet hij een beker op zijn rug tatoeëren, naast de kampioenenschaal van 2014 in de Nederlandse tweede klasse. Hoewel de tatoeëerder meerdere keren vroeg of hij wel zeker was, was Wesley niet te vermurwen.

Maar... Willem II verloor kansloos met 0-4. En dus zat Wesley met een probleem. Zwaar tilde hij er echter niet aan en er werd als oplossing ‘Finalist’ op de beker gezet. “Ik heb geen greintje spijt”, klinkt het bij Omroep Brabant. “Dit verhaal kan ik later aan mijn kinderen vertellen.”

Welsey liet een tattoo met de beker zetten! Alleen Willem 2 won niet en dus wordt hij aangepast. Finalist komt erbij te staan. @omroepbrabant pic.twitter.com/MSAphkfbne — Raymond Merkx (@raymondmerkx) 7 mei 2019

En dit is het eindresultaat: finalist staat nu in de beker. En nieuws: er komt nog een tattoo. Het complete clublied op zijn rug. ‘Hoop dat ze niet te vaak winnen, dan zit mijn rug vol.” @omroepbrabant pic.twitter.com/3XJk5UWtfZ — Raymond Merkx (@raymondmerkx) 7 mei 2019

Liever had Wesley natuurlijk ‘winnaar’ erin gezet. Maar ook nu is hij tevreden. ‘Dit verhaal kan ik later aan mijn kinderen vertellen’ @omroepbrabant pic.twitter.com/cIYnvfhYKZ — Raymond Merkx (@raymondmerkx) 7 mei 2019

Tatoeerder Eric Bakker van Stillwaters tattoo in #Tilburg vroeg wel een paar keer: weet je het zeker? “Hij had zo’n duidelijk verhaal en geen enkele twijfel, dat we het gewoon aandurfden. Bovendien kunnen we het makkelijk aanpassen @Politie_Breda — Raymond Merkx (@raymondmerkx) 7 mei 2019