Ophef over ‘massagesalon’ in Bertem: “Een bordeel in dit vredige, landelijke dorp, dat hoort niet”

Bertem -

“Een massagesalon met blote vrouwen in de Dorpstraat? Een goeie bakker of beenhouwer, die hebben we hier nodig. Maar toch geen bordeel?” In het landelijke Bertem geraken ze er maar niet over uitgepraat. Sommigen denken dat het om een grap gaat. Maar de advertentie die een buurtbewoner op zijn smartphone heeft gedownload, laat weinig aan de verbeelding over. “Ik ben in Bertem om al je stoutste dromen te vervullen...” Getekend, de 29-jarige exotische Celine.