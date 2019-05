“Dit zijn geen historische Mandela-verkiezingen maar ze zijn even cruciaal”

Woensdag trekt Zuid-Afrika naar de stembus voor een nieuw parlement. Dat het ANC zal winnen, staat eigenlijk al vast. Toch is het spannend. Want als het ANC achteruitgaat, zullen interne spanningen de regering verlammen en glijdt het land nog verder naar de afgrond. “Dit zijn geen historische verkiezingen zoals in 1994 maar even cruciale”, zegt Harry Wels van het Afrika-Studiecentrum in Leiden.

Een kwart eeuw geleden feestte de wereld. De zwarte Nelson Mandella werd verkozen als nieuwe president van Zuid-Afrika. Eindelijk kon het land de gitzwarte bladzijde van de apartheid omslaan. Eindelijk zou het zo vernederde volk opstaan en aansluiten bij de hedendaagse wereld en welvaart.

Vandaag 25 jaar later zit Zuid-Afrika op de knieën. Het land is kapotgemaakt door corruptie. Politieke corruptie. En politiek, dat is al 25 jaar het ANC, het Afrikaans Nationaal Congres. Zo lang is de partij al onafgebroken aan de macht.

Graaien

“De politici hebben het land, de staatskas leeggeplunderd”, zegt Harry Wels. “Dit was niet een beetje graaien, dit was graaien met volle hand. En dat heeft de economie maar ook het economisch imago van het land ferm beschadigd. Zo erg dat Zuid-Afrika momenteel samen met Venezuela en Argentinië de landenlijst aanvoert waar je je geld beter niet investeert.”

Jacob Zuma is de ultieme belichaming van die graaicultuur. Zuma was tot februari vorig jaar president. Hij graaide onder andere 20 miljoen euro uit de schatkist voor verfraaiingswerken aan zijn villa. Maar hij heeft ook processen lopen wegens verkrachting. Zuma is zesmaal getrouwd en heeft achttien kinderen.

Paar uur geen elektriciteit

“Zuma parkeerde ook overal zijn mannetjes”, zegt Harry Wels “onder andere in het Zuid-Afrikaanse staatsbedrijf Eskom, dat het land van elektriciteit moet voorzien. Heel dat apparaat is versleten. Maar er is geen geld om het vernieuwen want Zuma’s mannetjes hebben de kas van Eskom leeggeplunderd. Het bedrijf heeft een schuld van 27 miljard Euro. Eskom is zo onmachtig dat het op sommige dagen bepaalde delen van het land een paar uur zonder stroom moet zetten omdat er niet genoeg van is.”

Vorig jaar in februari werd de druk op Zuma zo groot dat hij moest opstappen. In zijn plaats kwam Cyril Ramaphosa. Hij beloofde meteen een heel andere aanpak. Hij zou doen wat nog geen enkele andere Zuid-Afrikaanse leider had gedaan: de landkwestie aanpakken. In Zuid-Afrika is het overgrote deel van de landbouwgrond in handen van blanken. Ramaphosa zou eindelijk werk beginnen maken van de herverdeling van de landbouwgrond.

Te traag

Maar het ging te traag en ondertussen claimen de Economische Vrijheidsstrijders (EFF) de kwestie van de landonteigening. De blankenhaarpartij EFF voert hierrond een zeer populistische verkiezingscampagne: ze willen zonder compensatie de gronden van de blanken afpakken en onder de zwarten herverdelen. “Zoiets is in Zimbabwe gebeurd en duwde het land in een isolement”, zegt Harry Wels. “Laat ons dus hopen dat de verkiezingsuitslag voor het ANC zo goed meevalt dat ze niet moeten samen besturen met het EFF.”

Maar zelfs dan zal de herverkozen president Cyril Ramaphosa zich eerst moeten concentreren op de tegenwerkingen binnen zijn eigen partij. De Zuma-getrouwen zijn en blijven zijn eerste vijanden.