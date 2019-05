Paard aangereden nadat onverlaat omheining van wei doorknipt: “Iemand heeft zich geamuseerd”

Vier paarden zijn afgelopen donderdag ontsnapt uit een paardenwei in de buurt van Charleroi. Een van hen werd in de dichte mist aangereden door een auto, maar die reed niet snel dus viel de schade mee. Volgens de eigenaar van de paarden werd de omheining doorgeknipt.

Mairy begrijpt het niet, vertelt ze in de kranten van Sudpresse. De vrouw uit Charleroi werd donderdag rond 04.00 uur wakker gebeld omdat haar vier paarden ontsnapt waren. “De wei waar ze instaan is nochtans perfect afgesloten en de omheining is vastgemaakt met kettingen, allemaal om mensen met slechte bedoelingen te ontmoedigen.”

En toch slaagde iemand er tijdens de mistige nacht in om de omheining door te knippen. De dieren ontsnapten en liepen in paniek de straat op. Ze zagen niets door de dichte mist, en het is een klein wonder dat slechts een van hen aangereden werd door de auto van een nietsvermoedende bestuurder. Gelukkig liepen zowel de bestuurder als het paard daar geen blijvende verwondingen bij op.

Klacht ingediend

Het had veel slechter kunnen aflopen, zegt Mairy. “Iemand heeft zich geamuseerd met die omheining door te knippen. Dat is me nog nooit overkomen in de acht jaar dat ik die dieren heb. Ik heb weet van nog omheiningen die geopend zijn in de regio. Het is nodig om op te passen.” De vrouw heeft een klacht ingediend bij de politie. De agenten hebben een onderzoek geopend, maar zeggen dat het een alleenstaand geval is.