Australië bindt strijd aan met bestuurders onder invloed: één pintje gedronken, meteen rijbewijs kwijt

De regels over rijden onder invloed worden in het Australische Nieuw-Zuid-Wales een pak strenger vanaf mei. Wie ook maar één pintje gedronken heeft, is er meteen zijn of haar rijbewijs voor drie maanden (en mogelijk langer) kwijt. “Nultolerantie”, noemt minister van Wegen Andrew Constance het in The Herald. “Zelfs kleine overtreders kunnen hun rijbewijs meteen verliezen.”