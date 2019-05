Al voor één kilometer kruipen we achter het stuur

Al voor afstanden vanaf amper één kilometer blijven we hoofdzakelijk de auto gebruiken, ook om naar de bakker of naar vrienden verderop in hetzelfde dorp te gaan. Eens de afstand meer dan drie kilometer bedraagt, kruipen zelfs al drie op de vier Vlamingen achter het stuur. De alternatieven – fiets, bus, tram, trein – komen er vanaf dan amper nog aan te pas.

Dat tonen de resultaten van het nieuwe Onderzoek Verplaatsingsgedrag, dat is uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse administratie Mobiliteit en dat onze zusterkrant De Standaard kon inkijken. Daarvoor zijn tussen januari 2017 en januari 2018 1.600 Vlamingen mondeling bevraagd.

Niet alleen de politiek is verantwoordelijk, vindt onderzoeker Davy Janssens (UHasselt). “De verandering gaat niet alleen top-down gebeuren. Ook werkgevers dragen een zware verantwoordelijkheid, net zoals wijzelf, die elke dag opnieuw keuzes maken.”

Al betreurt hij dat de kilometerheffing voor personenwagens begraven werd. Toen in 2017 ook al uit onderzoek was gebleken dat er weinig beweegt in ons verplaatsingsgedrag, schoof bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) die nog als voornaamste oplossing naar voren.