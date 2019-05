Jonge Duivels zien Mangala geblesseerd uitvallen bij Hamburg

Orel Mangala is dinsdag geblesseerd uitgevallen op training bij zijn Duitse club Hamburger SV in de Duitse Tweede Bundesliga. Het is nog niet duidelijk hoelang hij buiten strijd is. De 21-jarige middenvelder maakt deel uit van de ruime kern van de Belgische beloftenploeg, die in voorbereiding is op het EK U21 in Italië in juni.