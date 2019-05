Nabestaanden proberen drama nu een plaats te geven: “Bedankt aan iedereen die hielp zoeken”

Schilde - “We hebben al onze energie nu nodig om het verlies te verwerken. Maar we willen iédereen bedanken voor alle hulp en de steun.” Nu de verschrikkelijke feiten bekend zijn, probeert de familie van Julie uit Schilde het drama in alle sereniteit een plaats te geven. “We willen ook de politiediensten bedanken. Zij hebben fantastisch werk geleverd.”

Twee dagen lang hebben de dichte familieleden van Julie Van Espen (23) en haar vele vrienden met man en macht naar de jonge studente gezocht. De ouders en haar vriend Thomas Huyghe voorop. Ze gingen van deur tot deur en zetten een grootschalige zoekactie op poten. Maar nu haar lichaam werd teruggevonden en Steve Bakelmans bekentenissen heeft afgelegd, trekt de familie zich terug om het drama in alle sereniteit te verwerken. “We hebben onze energie nodig voor de verwerking van dit verhaal, binnen de familie”, zegt Dieter, de oom van Julie. Hij staat er wel op om – in naam van de ouders – tal van mensen te bedanken. “We willen alle vrienden en kennissen bedanken voor de hulp. Maar ook de politiediensten. Zij hebben fantastisch werk geleverd.”

IJverig en sociaal

Julies zus Elise stuurde via sociale media een bericht de wereld in. “Het ergst mogelijke scenario heeft zich afgespeeld. Het was ongelooflijk hoeveel mensen zijn komen flyeren en berichten hebben gedeeld. Zonder jullie hulp hadden we nu waarschijnlijk nog steeds onzekerheid gehad. Ze was op de foute plaats op het foute moment. Als iedereen zelfs maar enkele van haar mooie eigenschappen zou overnemen, dan zou de wereld een véél mooiere plek worden.”

Alle vrienden en kennissen van de jonge studente zijn het daarover eens. “Julie was een jongedame die enorm goed in de wereld stond”, zegt Dirk Bauwens, burgemeester van Schilde. “Overal krijg je dezelfde verhalen te horen: een héél positieve jongedame, een ijverige studente, met veel sociale contacten en iemand die graag in de natuur was. Ze reed hier voortdurend met de fiets rond. Ze heeft die weg ontelbare keren afgelegd.”

Julie volgde tijdens haar middelbare school Latijn-wiskunde in het Vita et Pax-college in Schoten. Ook daar kwam het drama keihard aan. “We kennen Julie heel goed. De hele familie eigenlijk. Haar moeder en tante zaten hier op school en haar broer vandaag ook”, zegt directeur Bart Roels. “We hebben met 250 leerlingen een kwartier lang sprakeloos rond een tafel met kaarsjes gestaan. Ik ben heel diep onder de indruk. Julie was zo optimistisch en levenslustig. Er zijn geen woorden om dit uit te drukken. De stilte zegt veel meer. We zullen haar missen.”

Klein maar dapper

Julie zou bijna afstuderen als master internationale betrekkingen en diplomatie. Eerder studeerde ze ook toegepaste economische wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. “Met jouw glimlach en je blozende wangetjes maakte je op ieder van ons indruk”, schrijven haar klasgenoten in een aangrijpend bericht. “Op onze studiereis in Genève leerden we je pas echt kennen. Hoe je altijd als eerste uit bed was om te joggen of te wandelen, hoe je daarna van je koffie genoot terwijl je naar de bergen tuurde, hoe je altijd van de frisse lucht wilde genieten. (...) Wij waren er allemaal zeker van dat jij op je pootjes zou komen. Jouw intelligentie, doorzettingsvermogen en ambitie zouden jou naar de hoogste toppen brengen. Klein, maar dapper, zo was je. Dat was onze Julie.”