“Bayern München heeft voormalig Real-coach Lopetegui op het oog als vervanger van Kovac”

Bayern München heeft de Duitse titel zo goed als beet en staat in de finale van de Duitse beker, maar het is niet zeker of coach Niko Kovac volgend seizoen nog op de Beierse bank zit. Volgens Spaanse media heeft Bayern Julen Lopetegui op het oog om Kovac te vervangen.

Volgens meerdere Spaanse kranten is Bayern gecharmeerd door de werkwijze van de Spaanse trainer en won het al informatie in. Mundo Deportivo meldt zelfs dat Hasan Salihamidzic, sportief directeur van Bayern, in Madrid al een gesprek met Lopetegui had. Kovac doet het op papier niet onaardig bij Bayern, maar intern zou de samenwerking niet enorm vlot lopen. Voorzitter Karl-Heinz Rummenigge pookte de geruchten een tijd terug nog wat meer op door niet te willen bevestigen dat Kovac volgend seizoen nog T1 is.

Dat de naam van Lopetegui klinkt, is opvallend. De Spaanse coach heeft er immers weinig succesvolle maanden opzitten. Als Spaanse bondscoach moest hij enkele dagen voor de start van het WK in Rusland opstappen, omdat hij bekend had gemaakt na het toernooi Real Madrid te gaan trainen. Zijn avontuur nadien bij de Koninklijke draaide ook uit op een sisser. Lopetegui werd er eind oktober aan de kant geschoven.