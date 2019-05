Na 20 jaar eindelijk voor de rechter: de zelfhulp-goeroe die zijn volgelingen verkrachte, opsloot, uithongerde en brandmerkte

“De sleutel tot meer zelfvertrouwen, meer levensvreugde en je volle potentieel als mens.” Die belofte kregen volgelingen twintig jaar lang opgelepeld door Keith Raniere (58) tijdens zijn zogezegde zelfhulpcursussen. Maar sinds Ranieres arrestatie vorig jaar is die bubbel doorgeprikt: in werkelijkheid leidde de Amerikaan met harde hand een sekte waar leden werden gechanteerd en vrouwen werden verkracht, opgesloten en zelfs gebrandmerkt. Gisteren ging in New York de rechtszaak tegen Raniere van start.