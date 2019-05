“Ik moet lobbyen voor de dood van mijn eigen mama”

Na jaren van helse pijnen eindelijk afscheid kunnen nemen van het leven. Of toch niet. Of toch weer wel. Hoewel voor Liliane Vangenechten (69) wettelijk alles in orde was om vandaag euthanasie te laten uitvoeren, liet het woonzorgcentrum waar ze verbleef vorige vrijdag plots weten dat het niet kon. Ten einde raad moest de familie een andere plaats zoeken. “Mensonterend”, zegt Lilianes zoon Mike, die van plan is klacht in te dienen. Volgens oncoloog en voorvechter van het recht op euthanasie Wim Distelmans heeft de katholieke instelling niet het recht de euthanasie te weigeren.