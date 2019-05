Vaak geniaal, maar ook gemeen: venijnige fout van Luis Suarez tegen ex-ploeg Liverpool

Luis Suárez toonde zich in de terugwedstrijd van de halve finale in de Champions League tegen zijn ex-ploeg Liverpool toch weer van zijn kleinste kant. De spits van Barcelona onderbrak zijn loopbeweging en blesseerde zo de enkels van linksback Andrew Robertson.

De Uruguayaanse spits ging zich achteraf wel excuseren maar in de herhaling was toch duidelijk te zien dat de tik van Suarez wel degelijk bewust was. In deze Champions League is er echter geen VAR om dit mee te geven...

Suarez was sowieso de gebeten hond bij de fans van Liverpool. De ex-spits had vooraf gezegd dat hij niet verwachtte dat de fans hem zouden viseren, integendeel. Maar van bij de aftrap werd hij uitgefloten en dat verminderde uiteraard niet na de gemene fout op Robertson, die aan de rust in de kleedkamer bleef.