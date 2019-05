Recht is geschied: na 37 jaar mag Ruud eindelijk Ruud heten

De Antwerpse Ruud Lelieur (37) heeft voor de familierechtbank een zaak gewonnen waardoor ze nu ook officieel als Ruud door het leven mag gaan. Bij het district weigerden ze om haar officieel zo te registreren, omdat die naam vooral bekend is als mannennaam en dat te verwarrend zou zijn. Maar dat argument veegde de rechter van tafel.

“Ik heb na het goede nieuws een fles opengetrokken. Ik was zo blij met de erkenning. En mijn moeder ook, die was heel gelukkig dat nu is rechtgetrokken wat destijds niet mocht”, zegt Ruud ...