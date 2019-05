Van een gouden wissel gesproken: Wijnaldum scoort na negen minuten twee keer in 122 seconden tegen Barcelona

Liverpool werd niet gespaard door blessures in de halve finale van de Champions League tegen Fc Barcelona . Steraanvallers Firmino en Salah ontbraken en tot overmaat van ramp bleef linksback Andrew Robertson tijdens de rust in de kleedkamer en mocht Georginio Wijnaldum aan de tweede helft beginnen. Maar dat bleek wat ze noemen een gouden wissel.

Georginio Wijnaldum scoorde na negen minuten twee keer in 122 seconden. En meteen was de 3-0-achterstand van in de heenwedstrijd goedgemaakt want in de eerste helft had onze landgenoot Divock Origi de score geopend.