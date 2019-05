Prof die in les verwees naar vermoorde Julie: “Het was tactloos en verkeerd”

Tot tweemaal toe verwees de Antwerpse professor Frederik Swennen, tevens decaan van de faculteit rechten, maandag in zijn les naar de moord op Julie Van Espen. De rector riep de professor op het matje. Daarna bood die zijn excuses aan.

Julie Van Espen studeerde ook aan de universiteit van Antwerpen. “Voor studentes aan de universiteit Antwerpen is het dus geen goed idee om alleen met de fiets, zelfs overdag, langs het Albertkanaal te fietsen. Die dame is teruggevonden. Blijkbaar vermoord. Dit gezegd zijnde..”, zei de prof in een vol auditorium.

Later kwam hij nogmaals terug op de studentin, wanneer hij het had over wettelijke erkenning. “Die Van Espen die daar is overleden aan het Albertkanaal. Stel dat die geen wettelijk erkende vader had, die heeft geen kinderen nagelaten dus die kan niet wettelijk erkend worden.”

Onhandigheid

Studenten filmden de uitspraken en deelden die opnames op sociale media. Een student stuurde ze ook door naar de leiding van de universiteit. “We weten niet wat de professor bezielde. Allicht was het een zeer ongelukkige onhandigheid”, zegt universiteitswoordvoerder Peter De Meyer.

De professor werd bij de rector geroepen en later las hij volgend excuus voor aan de studenten:

Gisteren is tijdens de pauze het verschrikkelijke nieuws bekendgeraakt dat Julie Van Espen, na haar verdwijning op zaterdag, dood was teruggevonden. Dat nieuws heeft een schokgolf veroorzaakt. Veel studenten en personeelsleden hebben bij elkaar troost gezocht en de Universiteit heeft daarvoor ook de nodige ruimte gecreëerd.

Ik heb gisteren na de pauze naar deze zaak verwezen en later tijdens het college ook als illustratie gebruikt bij een wetsbepaling. Dat ik dat deed, en hoe ik dat deed was vanzelfsprekend niet enkel onhandig maar gewoon tactloos en verkeerd. Sommige studenten waren erdoor gechoqueerd en ik begrijp die reactie ten volle, omdat zij terecht is. Ik wil mij daarom in de meest sterke bewoordingen verontschuldigen voor dat incident. Dat had niet mogen gebeuren. Ik ben mij bewust van die uitschuiver en ga mij erover bezinnen.

Ik wil oproepen om nu vooral de nagedachtenis aan Julie in ere te houden. Ik wil jullie voorstellen om nu alvast een moment van stilte in te lassen.

Afwachten of de universiteit het hierbij laat.