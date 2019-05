BMW zet 1,4 miljard opzij voor kartelboete

De Duitse autobouwer BMW heeft 1,4 miljard euro opzijgezet om een mogelijke Europese kartelboete te betalen. De Europese Commissie maakte begin april bekend dat ze een onderzoek voert naar mogelijke kartelvorming door de Duitse autobouwers BMW, Daimler en VW. Zij zouden jarenlang hebben samengespannen om de uitrol van milieuvriendelijke technologie voor personenwagens te beperken. Het onderzoek loopt nog.

BMW, dat de aantijgingen wel betwist, nam voor alle zekerheid al een voorziening van 1,4 miljard euro. Daardoor dook de autotak in het eerste kwartaal in het rood. De volledige BMW-groep (inclusief motorfietsen en financiële diensten) boekte in het eerste kwartaal nog een nettowinst van 588 miljoen euro, bijna vier keer minder dan de 2,28 miljard euro een jaar eerder. De omzet daalde met bijna 1 procent tot 22,5 miljard euro. BMW leverde ruim 605.000 voertuigen (BMW, Mini, Rolls-Royce) af, een fractie meer dan begin 2018.

Dinsdag raakte overigens ook bekend dat de Duitse sportwagenbouwer Porsche van de Duitse justitie een boete heeft gekregen van 535 miljoen euro omdat er afwijkingen van de wettelijke vereisten zijn geconstateerd bij bepaalde automodellen. Zustermerk Volkswagen kreeg vorig jaar een boete van 1 miljard euro voor dezelfde overtreding.