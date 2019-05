Nieuwe CEO Solvay start met winstalarm

Kersvers Solvay-CEO Ilham Kadri zal zich haar start bij de Belgische chemiegroep wel anders hebben gedroomd. Bij de bekendmaking van de eerste kwartaalresultaten sinds ze in maart de fakkel overnam van Jean-Pierre Clamadieu, moet ze al meteen een winstwaarschuwing de wereld insturen. Tot groot ongenoegen van de belegger: die duwde het aandeel 6,69 procent lager.

In het eerste kwartaal boekte Solvay een omzet van 2,57 miljard euro. Dat is 3,2 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder, al is die toename vooral te danken aan gunstige wisselkoerseffecten. Op organische basis bedroeg de groei maar een half procentje. “Lagere volumes werden gecompenseerd door hogere prijzen”, klinkt het. Vooral in de auto- en de elektronicasector daalde de vraag fors. In de luchtvaartsector, waar Solvay composietmaterialen levert voor vliegtuigen, zette de “dubbelcijferige groei” zich voort. De gunstige wisselkoersen duwden ook de onderliggende brutobedrijfswinst omhoog: +2,4 procent tot 571 miljoen euro. Maar organisch was er een daling met 0,6 procent. De nettowinst klokte af op 228 miljoen euro.

Volgens Ilham Kadri is “de economische context sinds februari verslechterd”. De Frans-Marokkaanse verwacht in het tweede kwartaal ook geen verbetering. Voor het volledige jaar mikt Solvay nu op een “stabiele tot bescheiden lagere” brutobedrijfswinst. “Onze aandacht gaat nu uit naar het reageren op de uitdagende marktomstandigheden”, aldus Kadri.(krs, blg)