Nettowinst Alstom bijna verdubbeld

De Franse spoorgroep Alstom, die ook een vestiging heeft in Charleroi, heeft haar voorbije boekjaar (tot eind maart) afgesloten met een nettowinst van 681 miljoen euro. Dat is bijna dubbel zoveel als het jaar voordien. De omzet nam tijdens het voorbije gebroken boekjaar met 10 procent toe tot bijna 8,1 miljard euro. De aangepaste operationele winst (ebit) ging 44 procent hoger tot 570 miljoen euro.

Alstom, dat zowel actief is in de treinbouw als in spoorsignalisatie en -beveiliging, haalde vorig jaar voor meer dan 12 miljard euro orders binnen. En dit jaar bevat het orderboekje intussen al voor ruim 40 miljard euro aan opdrachten. “We hebben kunnen profiteren van een uitzonderlijke commerciële dynamiek met een recordbedrag aan nieuwe opdrachten, onder meer twee grote contracten voor de vernieuwing van een vloot hogesnelheidstreinen in Frankrijk en een metrosysteemproject in Montréal”, aldus Alstom-topman Henri Poupart-Lafarge.

De cijfers zullen in Duitsland op meer dan gemengde gevoelens onthaald zijn: het Duitse concern Siemens stond namelijk op het punt om de Franse groep over te nemen, maar de Europese Commissie blokkeerde die plannen in februari. (krs, blg)