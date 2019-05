Aandeelhouders H&M niet bereid om mee te betalen voor ‘schone kleren’

Nee, ze wil niet dat we haar een H&M-aandeelhoudster noemen. Daarvoor kan ze zich veel te weinig vinden in de manier waarop de Zweedse kledinggigant zaken doet. “Maar als je wil dat de directie naar je luistert, dan zit er maar één ding op: aandelen kopen en je standpunt verkondigen op de aandeelhoudersvergadering.” En dus trok de Nederlandse Anne Bienias, coördinatrice van de Schone Kleren Campagne, dinsdag naar Stockholm.

Mager resultaat na 5 jaar

“Kledingketen H&M beloofde in 2013 plechtig dat ze tegen eind 2018 een ‘leefbaar loon’ zou uitbetalen aan de 850.000 textielarbeidsters bij haar toeleveranciers in Bangladesh en elders”, zegt actievoerster Anne Bienias. “Vandaag zijn de resultaten mager, heel mager. Wij hebben zelfs de indruk dat H&M de beloftes onderweg heeft ingeslikt of minstens zwaar heeft bijgesteld. Ondertussen pakt de keten wel uit met ethische collecties en het recycleren van oude kleding. Je reinste window dressing.”

Om die gang van zaken aan te klagen, startte de Schone Kleren Campagne een petitie. Eén die bijna 180.000 handtekeningen opleverde, en die Bienias samen met enkele Scandinavische collega’s voor de start van de aandeelhoudersvergadering overhandigde aan de CEO. “Die antwoordde dat hij dezelfde doelen heeft als wij, maar die via andere wegen wil bereiken. Iets wat wij veel te traag vinden.”

Ook de toestromende aandeelhouders – alles samen zo’n 600 mensen – kregen voor de vergadering tekst en uitleg over de opmerkelijke resolutie die de Schone Kleren Campagne ter stemming zou voorleggen. “H&M is van plan om zo’n 1,6 miljard euro aan dividenden uit te keren aan zijn aandeelhouders”, zegt Anne Bienias. “Als een meerderheid ermee akkoord gaat om die uitkering te weigeren en daarbij het management verplicht om die smak geld in een fonds te storten en zo de lonen van de textielarbeidsters op te trekken, dan hebben we een steen verlegd”, aldus de activistische aandeelhoudster.

Aandeelhoudersactivisme

Meteen maakt H&M kennis met het fenomeen ‘aandeelhoudersactivisme’. “Met dat grote verschil dat de meeste activistische aandeelhouders vooral streven naar meer winst voor het bedrijf en zichzelf. Hier is het de actievoerders om een ‘hoger doel’ te doen”, zegt Tom Simonts van KBC. “Al is het toch een beetje naïef om te denken dat aandeelhouders in hun eigen vel zullen snijden. En eigenlijk is het contraproductief. Want hiermee geef je een verkeerd signaal aan het management, in de trant van Doe maar voort zoals jullie bezig zijn, wij vangen het wel op. Zoiets is niet de taak van een aandeelhouder. Als je als aandeelhouder écht wil dat H&M hier snel werk van maakt, dan heb je maar twee opties: of je stemt tegen het beleid en tegen het management, of je verkoopt je aandelen en investeert in een bedrijf dat wél inzet op eerlijke lonen en faire arbeidsomstandigheden.”

Een redenering die Anne Bienias wel enigszins kan volgen. “We hadden eerlijk gezegd niet gedacht dat ons voorstel het zou halen. Al was het maar omdat de oprichtende familie nog altijd een heel groot pakket aandelen vertegenwoordigt (ruim 40 procent van de aandelen, nvdr.), terwijl ook flink wat financiële instellingen in het kapitaal van H&M zitten. Uiteindelijk moet het management dit probleem oplossen. Als aandeelhouder kan je alleen maar druk zetten.”

Toch vindt de Nederlandse de actie meer dan geslaagd: “Eigenlijk was het er ons vooral om te doen het management én de andere aandeelhouders een geweten te schoppen en tegelijk een boodschap te sturen naar de honderdduizenden klanten die H&M dagelijks over de vloer krijgt. Misschien hadden we onze slag wel thuisgehaald als we hadden voorgesteld om pakweg 5 procent van het dividend in zo’n fonds te stoppen, maar dan zou de boodschap minder aankomen en zou het wel lijken alsof we daarmee genoegen nemen.”