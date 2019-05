AA Gent praat met Hein Vanhaezebrouck

AA Gent heeft gepolst bij de voormalige succescoach Hein Vanhaezebrouck. Die liet weten open te staan voor een terugkeer, maar pas na het seizoen. Intussen beraadt voorzitter Ivan De Witte zich over de huidige coach Jess Thorup, maar het positieve gesprek met Vanhaezebrouck voorspelt weinig goeds voor hem.

Het bestuur van AA Gent sprak na de verloren bekerfinale met Vanhaezebrouck, de coach die tussen de Buffalo’s tussen 2014 en 2017 hoogdagen bezorgde met de allereerste titel en twee geweldige Europese campagnes. Voorzitter Ivan De Witte en algemeen directeur ­Michel Louwagie wilden weten of Vanhaezebrouck een terugkeer zag zitten als ze zouden beslissen niet door te gaan met huidig coach Jess Thorup. Zijn antwoord luidde dat hij wilde praten over een terugkeer na het seizoen. Op dit moment zit zijn ontslag bij Anderlecht nog te zeer onder zijn huid. Vanhaezebrouck wil ­komende zomer met een fris hoofd aan een nieuwe uitdaging beginnen.

De prestatie in de bekerfinale (1-2-nederlaag tegen KV Mechelen) werd de huidige Gent-coach Jess Thorup erg kwalijk genomen en kwam bovenop de twijfels die al bestonden. AA Gent verloor nu zeven van zijn jongste acht wedstrijden. Enkel in Anderlecht pakte het een puntje. De club staat zesde op vier punten van Anderlecht en Europees voetbal is ver weg.

De Witte stuurde vrijdag een niet mis te verstaan bericht de wereld in: hij wilde de resterende vier matchen een gedreven ploeg zien en wees daarvoor ook naar de staf. Het gold als een soort ultimatum voor Thorup. Gent wist toen al dat Vanhaezebrouck openstaat voor een terugkeer.

Hunkeren naar Tottenham

Gent was/is niet van plan om snelle beslissingen te nemen rond Thorup, al is niet zeker of het uitlekken van de gesprekken met Vanhaezebrouck daar iets aan zal veranderen. Thorup is een loyale coach, die zich blijft inzetten voor de club. Vooral in de tweede helft van de thuismatch tegen Club Brugge afgelopen zondag bleek dat de spelers nog voor hem willen vechten. AA Gent verloor met 0-1, maar had aanspraak kunnen maken op een punt. Vrijdag trekken de Buffalo’s naar Standard.

Vanhaezebrouck stuwde AA Gent naar ongekende successen: de landstitel in 2014-2015 en overwintering in de Champions ­League het seizoen erop. In zijn derde seizoen overwinterde Vanhaezebrouck ook in de Europa League en schakelde vervolgens Tottenham uit. In zijn laatste seizoen was de veeleisende aanpak van Vanhaezebrouck de spelers en sommige mensen binnen de club te veel geworden. Maar voorzitter Ivan De Witte is altijd een uitstekende relatie blijven onderhouden met Vanhaezebrouck, die minder dan drie weken na zijn vertrek bij AA Gent tekende bij Anderlecht. Daar werd Vanhaezebrouck in december 2018 ontslagen.