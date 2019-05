Chef Voetbal Ludo Vandewalle weet waar het misliep voor Barcelona: “Genekt door afhankelijkheid van Messi”

Geen finale voor Lionel ­Messi. Net als bij Argentinië op het WK werd de aanvoerder van FC Barcelona in de steek gelaten door zijn ploegmaats. Aan de beste speler ­aller tijden heeft het niet gelegen. In de heenwedstrijd scoorde hij twee keer, gisteren strooide hij met passes waarop zijn ploegmaats minstens twee keer hadden moeten scoren. Zelfs scoorde hij deze keer niet en zijn ploegmaats deden het ook niet. Dan is het over.