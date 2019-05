Slecht nieuws voor Standard:ook Orlando Sa moet onder het mes, spits is vijf maanden out

Bij Standard moet na Zinho Vanheusden (knie) nu ook Orlando Sa onder het mes. De 30-jarige spits trok naar een specialist in Portugal om zijn slepende blessure te laten onderzoeken. Het verdict was hard: een gedeeltelijke scheur in de linker achillespees. Zijn afwezigheid wordt op vijf maanden geschat.

Net als Vanheusden – die vandaag geopereerd wordt en voor drie à vier maanden out – zal Standard dus nog een speler voor lange tijd moeten missen. Het was sowieso al niet het seizoen van Sa. Hij keerde voorbije zomer met hoge verwachtingen terug uit China, maar kon nooit zijn oude vorm etaleren. Met amper twee goals in 26 officiële matchen was hij een schim van zichzelf.

Dat had zijn redenen, zo blijkt nu. Sa had zijn achillespeesblessure namelijk al in China opgelopen, maar die werd daar nooit goed behandeld. Na zijn terugkeer ging de medische staf van Standard met de blessure aan de slag. De Portugees bleef echter hinder ondervinden. Op de winterstage herviel hij zelfs helemaal, net op het moment dat hij op de weg terug leek. In maart volgde een nieuwe, kortstondige comeback, al verdween de pijn nooit volledig.

Sa ging dan maar zelf – met toestemming van de club – op consultatie bij twee specialisten, van wie één in Portugal. Hun diagnose was identiek: Sa had allang geopereerd moeten zijn. Volgende week zal dat uiteindelijk in zijn thuisland gebeuren.

Ook zij zijn nog out

Zinho Vanheusden: Wordt vandaag in Antwerpen geopereerd aan zijn linkerknie. Hij staat tussen de 12 à 15 weken aan de kant.

Collins Fai: Zijn dijblessure is minder erg dan gedacht. Het zou enkel om een verrekking gaan, maar toch is zijn seizoen voorbij.

Paul-José Mpoku: Heeft na een lang seizoen last van de lies. Dag per dag wordt zijn situatie geevalueerd. Onzeker voor de match van vrijdag tegen AA Gent.

Moussa Djenepo: Heeft opnieuw last van een oude rugblessure. Eveneens onzeker voor vrijdag.

Senna Miangue: Hamstringblessure. Zou een van dezer dagen de training kunnen hervatten en dit seizoen nog matchen kunnen spelen.

Obbi Oulare: Traint weer na zijn scheenbeenbreuk van midden december. Speelde maandag met de beloften zijn eerste match en scoorde.