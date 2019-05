Pär Zetterberg weet welke weg Anderlecht na de crisis moet inslaan: “Genk kan een voorbeeld zijn voor ons”

Wat doet u voor job? Euh, assistent, adviseur, begeleider... Pär Zetterberg (48) is het allemaal bij Anderlecht. Hij loopt mee het trainingsveld op, zetelt in het transfercomité en als RSCA-icoon ontvangt hij ook de sponsors. Niemand kan dus beter oordelen over de paars-witte crisis dan ‘Mister Z’. “Verwacht volgend jaar nog geen mirakels.”