CLUBNIEUWS. Club Brugge lijkt eerste versterking beet te hebben, nieuwe doelman voor Standard

Het lijkt erop dat Club Brugge zijn eerste versterking voor volgend seizoen beet heeft. Standard staat dan weer dicht bij een nieuwe doelman. Uw clubnieuws van de dag.

CLUB BRUGGE. 2,8 miljoen euro voor Odilon Koussounou (18)

Zonder ongelukken verkast Odilon Koussounou (18) van het Zweedse Hammarby naar Jan Breydel. Vorige week kon u al lezen in onze krant dat Club verregaande interesse had in de Ivoriaanse verdediger, en gisteren legde Kossounou ook effectief medische testen af in Brugge. Maandagavond landde hij al in Zaventem. Ook Genk was geïnteresseerd in de achterspeler, maar daar lieten ze vorige week al weten dat de Ivoriaan waarschijnlijk bij Club zou tekenen.

Het kostenplaatje voor Kossounou komt op ongeveer 2,8 miljoen euro zonder bonussen, voor de Zweden een recordsom. Met de komst van Kossounou zou het verdedigende compartiment van Club uitgebreid worden. Dat is nodig, want Poulain is einde contract en vertrekt en ook Decarli en Peres mogen in principe beschikken. Kossounou streek pas in januari neer in Zweden en speelde daar nog maar twee volledige wedstrijden. Daarvoor speelde hij voor het Ivoriaanse ASEC Mimosas.(jve)

STANDARD. Butez kan voor vier jaar naar Luik

Het ziet er steeds meer naar uit dat Jean Butez de nieuwe doelman van Standard wordt. De 23-jarige Fransman van Moeskroen gaf zondag na de 3-0-zege op Zulte Waregem toe dat hij al met de Rouches heeft gesproken. “Maar er is nog niets rond en ik heb nog twee jaar contract bij Moeskroen”, liet hij optekenen. Butez staat ook op het lijstje van Club Brugge, maar geeft volgens onze bronnen de voorkeur aan een transfer naar Standard. Daar zou hij vrijwel zeker zijn van een basisplaats.

In Luik ligt een vierjarig contract klaar voor de mogelijke opvolger van Guillermo Ochoa, die interesse uit Mexico en de VS geniet. Hoeveel Moeskroen vraagt voor Butez is nog niet bekend. Het moet alleszins wel 40 procent van de transfersom doorstorten naar Butez’ ex-club Lille.

Standard is ook bezig met het aantrekken van Moeskroen-spelers Selim Amallah en Mergim Vojvoda. (bfa, bla)

KORTRIJK. Seizoen Stojanovic is voorbij

Bij KV Kortrijk zit het seizoen erop voor Stojanovic. De Servische vleugelaanvaller blesseerde zich tegen Waasland-Beveren aan de kuit en werd gewisseld. Het zouden zijn laatste minuten van het seizoen 2018-19 worden, want Stojanovic sukkelt eveneens met zwevend kraakbeen in zijn enkel, waardoor die af en toe blokkeerde. De medische staf van Kortrijk besloot dat een operatie noodzakelijk was, en zo ging hij maandag onder het mes. Einde seizoen dus, want de revalidatie zou zo’n 4 tot 6 weken duren. Stojanovic was dit jaar goed voor 11 goals en 4 assists. De Kerels zullen hem dus missen in de volgende wedstrijden.(gco)