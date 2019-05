Opvallend: voor het eerst in 6 jaar geen Spaans team in finale Champions League, ook geen Messi of Ronaldo

Voor het eerst sinds 2013 zal de finale van de Champions League zonder Spaans team zijn. Liverpool schakelde dinsdag in een sensationele wedstrijd Barcelona, de laatste Spaanse vertegenwoordiger, uit.

De laatste finale zonder Spaanse teams ging in 2013 tussen Bayern München en Borussia Dortmund, met Bayern als winnaar. Real speelde nadien viermaal de finale (2014, 2016, 2017 en 2018), en was telkens succesvol. Tussendoor, in 2015, trok Barcelona aan het langste eind.

Het is dus ook van 2013 geleden dat Lionel Messi of Cristiano Ronaldo niet in de eindstrijd te bewonderen zijn. Messi werd dinsdag met Barcelona uitgeschakeld in de halve finales door Liverpool, Ronaldo overleefde met Juventus de kwartfinales tegen Juventus niet.

In de andere halve finale vechten Ajax en Tottenham om het tweede finaleticket. De Amsterdammers wonnen in Londen met 0-1.