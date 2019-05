Vierde van cipiers daagt niet op voor nachtshift

In Merksplas is slechts 43 procent van het geüniformeerde personeel aan de slag. Foto: ram

Een vierde van het geüniformeerd personeel in de gevangenissen, in vergelijking met een normale bezetting, is dinsdagnacht niet aan de slag gegaan. Dat meldt het gevangeniswezen. In de gevangenissen is sinds maandag 22 uur een stakingsactie aan de gang, die doorgaat tot woensdagavond.

In de gevangenissen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 38 politieagenten aanwezig, zegt de woordvoerster van het gevangeniswezen, Kathleen Van De Vijver. In Antwerpen (71 procent), Brugge (71 procent), Gent (60 procent), Ieper (67 procent), Merksplas (43 procent) en Sint-Gillis (54 procent) is minder dan 75 procent van het geüniformeerde personeel aan de slag.

Op de eerste dag van de 48 urenstaking, van maandagavond tot en met dinsdagnamiddag, bedroeg de bezettingsgraad onder de cipiers in de Vlaamse strafinstellingen 33,2 procent. In de cijfers zit ook de Brusselse gevangenis van Sint-Gillis. In de Franstalige instellingen, zonder Sint-Gillis, was om 14 uur 46 procent van de cipiers aan de slag.

Vakbonden ACV en ABVV voeren actie om te protesteren tegen het personeelstekort, de overbevolking en andere problemen.