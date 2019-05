Eén dode en zeven gewonden bij schietpartij in school vlakbij Columbine

Twee leerlingen hebben in een school ten zuiden van Denver, in de Amerikaanse staat Colorado, een schietpartij aangericht. Eén leerling kwam daarbij om het leven, zeven anderen raakten gewond. Verschillenden onder hen zijn in kritieke toestand.

Het dodelijke slachtoffer is nog niet officieel geïdentificeerd, maar het zou om een achttienjarige jongen gaan.

De schietpartij gebeurde in de STEM School Highlands Ranch even voor 14 uur. De verdachten wandelden de school binnen en schoten op twee plaatsen “diep in de school” op leerlingen.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Politieagenten hoorden nog schoten.

Volgens sheriff van Douglas County Tony Spurlock zijn twee verdachten opgepakt. De twee zijn leerlingen; een van hen zou een minderjarige jongeman zijn, de andere een meerderjarige man.

Een voertuig op de parking van de school wordt doorzocht, net als de huizen van de verdachten. De FBI werkt mee aan het onderzoek.

Dicht bij Columbine

De school – die ongeveer 1.800 leerlingen van kleuterklas tot zesde middelbaar telt – bevindt zich op ongeveer 12 kilometer van Columbine High School, waar op 20 april 1999 twee leerlingen twaalf van hun medeleerlingen en een leerkracht doodschoten.

Op 17 april dit jaar werden alle scholen in de regio nog gesloten omdat een tiener die geobsedeerd was met het bloedbad in Columbine dreigementen had geuit. De tiener uit Florida reisde naar Colorado, waar ze zichzelf uiteindelijk om het leven bracht.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be

LEES OOK. Het drama dat de VS voorgoed veranderde: "Mensen bleven vragen: 'Wanneer wordt alles weer normaal?' Dat zal nooit meer gebeuren"

