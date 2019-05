Wereldwijd wordt almaar meer gedronken

Hoe schadelijk alcohol voor de gezondheid kan zijn, staat al jaren vast. En toch wordt wereldwijd almaar meer gedronken. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek dat in het vakblad The Lancet is gepubliceerd.

Een analyse van gegevens uit 189 landen bracht aan het licht dat de consumptie van alcohol door de wereldbevolking tussen 1990 en 2017 met 70 procent is gestegen. Oorzaak is de stijging van het bevolkingsaantal én een groter verbruik per persoon.

Voor de studie analyseerde het onderzoeksteam gegevens over alcoholgebruik van mensen van 15 tot 99 jaar uit 189 landen voor de jaren 1990, 2010 en 2017 en voorspelde uit die data ook de ontwikkeling voor het jaar 2030.

Globaal genomen dronk in 1990 elke persoon tussen 15 en 99 jaar gemiddeld het equivalent van 5,9 liter pure alcohol. In 2017 is dat verbruik toegenomen tot 6,5 liter.

In het Oost-Europese Moldavië was het verbruik (15 liter pure alcohol per persoon van 15 tot 99 jaar) in 2017 het hoogst en in het overwegend islamitische Koeweit het laagst (minder dan 0,005 liter).

In het onderzoek werd ook vastgesteld dat het aantal levenslange geheelonthouders globaal ongeveer stabiel bleef (1990: 46 procent, 2017: 43 procent), net zoals de zware drinkers (1990: 18,5 procent, 2017: 20 procent). De onderzoekers vermoeden dat deze data nauwelijks zullen veranderen, maar dat de hoeveelheid geconsumeerde alcohol sterker zal stijgen dan het aantal drinkers – met bijbehorende gevolgen voor de gezondheid.

Regionale verschillen

In de resultaten vallen grote regionale verschillen in het alcoholgebruik op. Terwijl bijvoorbeeld het alcoholgebruik snel groeit in China, India en Vietnam, is het problematische drinken in Oost-Europese landen duidelijk gedaald.

De wetenschappers stelden vast dat in 2017 in Noord-Afrikaanse landen en landen van het Midden-Oosten het minst alcohol werd gedronken, terwijl het hoogste verbruik in Centraal- en Oost-Europa lag. De hoogste stijging met 34 procent werd echter vastgesteld in het economisch opverende Zuidoost-Azië.

“Onze studie biedt een uitgebreid overzicht van het veranderende landschap in het wereldwijde alcoholgebruik”, vat psycholoog Manthey samen. “Vóór 1990 werd de meeste alcohol geconsumeerd in landen met een hoog inkomen in Europa. Dat patroon is echter aanzienlijk veranderd, met sterke dalingen in Oost-Europa en enorme stijgingen in verschillende landen met een gemiddeld inkomen zoals China, India en Vietnam. Deze trend zal naar verwachting tot 2030 voortduren, zodat Europa niet langer het hoogste alcoholgebruik zal hebben”, zegt Manthey voorts.