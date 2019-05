Advocaat nabestaanden Julie Van Espen: “Familie wil zich niet kwellen met de vraag of dit vermeden had kunnen worden”

De familie van Julie Van Espen zal zich burgerlijke partij stellen in het onderzoek naar de moord op de 23-jarige studente. Dat bevestigde John Maes, de advocaat van de nabestaanden, woensdagochtend op Radio 1. Op de vraag of de dader niet achter de tralies had moeten zitten, wilde Maes niet ingaan. “De familie wil zich niet kwellen met die vragen, het brengt Julie niet terug.” Het lichaam van het meisje werd intussen vrijgegeven door het Antwerpse parket.

“Dit is uiteraard een verschrikkelijk drama”, zegt Maes. “Ik heb een heel mooie en sterke familie ontmoet: mensen die nu aan elkaar hangen, en samen hun verdriet proberen te verwerken. Maar deze zaak heeft ook een grotere impact op de maatschappij, ook daar moeten zij nu mee omgaan. Maar voor hen gaat het in de eerste plaats natuurlijk om hun dochter: zij zijn nu vooral bezig met hun eigen verlies. Dan is het niet makkelijk om zich af te sluiten van alle berichten in de media. Daarom hebben ze mij geraadpleegd om hun buffer te zijn.”

Rouwproces

Het Antwerpse parket gaf intussen het lichaam van Julie vrij na het nodige onderzoek. “Dat is een zeer belangrijk moment voor de familie, nu kunnen zij de uitvaart proberen te plannen. Dat is een belangrijk en niet te onderschatten moment in het rouwproces.”

Maes zal zich in naam van de ouders en de vriend van Julie ook burgerlijke partij stellen bij de onderzoeksrechter. “De familie heeft recht op de waarheid, ze willen weten wat er gebeurd is, ook dat is een belangrijk element in het rouwproces. Deze stap geeft ons de kans om het dossier in te kijken, ook de verklaringen van de verdachte. Dat zal hopelijk voor hen heel wat vragen oplossen.”

Op vrije voeten

De dader was in het verleden al tweemaal veroordeeld voor verkrachting, maar was in afwachting van een beroepsprocedure op vrije voeten. Vragen daarover wilde Maes niet beantwoorden. “De familie heeft de zeer bewuste keuze gemaakt om daar geen commentaar op te geven. De familie wil zich niet kwellen met die vragen, dat heeft geen zin: het brengt Julie niet terug. Het is aan anderen om daarover te reflecteren en er de juiste conclusies aan te verbinden.

