Drie dagen van nationale rouw in Niger na dodelijke ontploffing van tankwagen

Niger heeft dinsdag drie dagen van nationale rouw afgekondigd na de dood van 60 personen bij de ontploffing van een tankwagen in de nacht van zondag op maandag. Bij de explosie nabij Niamey viel ook een veertigtal gewonden. Dat heeft het Nigerese ministerie van Binnenlandse Zaken gemeld in een communiqué dat op de staatstelevisie werd voorgelezen. De drie dagen van rouw gaan in vanaf woensdag.

Het ministerie stelde daarmee ook de dodenbalans naar boven bij. Eerder was sprake van 58 doden. Mogelijk loopt het aantal dodelijke slachtoffers nog verder op, aangezien sommige gewonden met derdegraadsbrandwonden in het ziekenhuis liggen en “weinig kans op overleven” hebben, verwittigden de autoriteiten.

Een vrachtwagen was omgekanteld op enkele honderden meters van een tankstation, waar hij vermoedelijk vandaan kwam. De slachtoffers probeerden brandstof over te pompen toen het voertuig ontplofte. Volgens de eerste getuigenissen zou een motorrijder die enkele bidons met benzine had gevuld zijn voertuig hebben proberen te starten, waardoor een vonk ontstond die uiteindelijk leidde tot de ontploffing.