Liberalen willen autopapieren afschaffen

Minister Philippe De Backer (Open VLD) heeft een Kafkaplan klaar, waarin hij pleit voor meer administratieve vereenvoudiging. Dat berichten De Tijd en Het Laatste Nieuws woensdag. De afschaffing van autopapieren is een van de opties.

Na het ontslag van de N-VA-ministers uit de regering kreeg De Backer er de bevoegdheid voor Administratieve Vereenvoudiging bij. Hij blies meteen het Kafkameldpunt, destijds opgericht door partijgenoot Vincent Van Quickenborne, nieuw leven in. In twee maanden tijd zijn er bijna 200 meldingen binnengekomen. Op basis daarvan werd een Kafkaplan uitgewerkt met 40 voorstellen voor administratieve vereenvoudiging. Het moet als leidraad dienen voor de volgende regering.

In het oog springt het voorstel om de autopapieren af te schaffen. Volgens de liberalen kunnen die documenten perfect digitaal ter beschikking gesteld worden. Bij een controle volstaat het dan dat de politie de nummerplaat inleest om een overzicht te krijgen van deze gegevens.

Veertig voorstellen

In totaal heeft Open VLD een veertigtal maatregelen klaar om de administratieve rompslomp van burgers en bedrijven te verminderen. Zo moeten tegemoetkomingen voor handicap en ziekte automatisch worden toegekend, maaltijd- en ecocheques moeten vervangen worden door een nettovoordeel op de loonbrief. Voor bedrijven moeten lastenverlagingen automatisch worden toegekend en moeten de sociale documenten bij tewerkstelling worden gedigitaliseerd. En Open VLD wil ook dat de overheid alle digitale toepassingen, zoals de e-box of tax-on-web, samenbrengt in één app.

In de privésector moet de prikklok worden afgeschaft. Met de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk uit 2017 werden de mogelijkheden voor glijdende uurroosters uitgebreid, maar om die toe te passen is een systeem van tijdsregistratie met prikklok vereist. “Waarom werknemers die volgens glijdende werkuren willen werken, wantrouwen met een prikklok? We schaften de prikklok bij de overheid af, maar onder druk van de vakbonden voerden we die in de privé-sector terug in. Dat is slecht beleid”, zegt Open VLD-Kamerlid Vincent Van Quickenborne.