Wagen rijdt in op groep kinderen in Japan, verschillende zwaargewonden

In de Japanse stad Otsu, niet ver van Osaka, is een auto woensdag ingereden op een groep kinderen van een crèche die aan een verkeerslicht stonden te wachten om over te steken. Daarbij zijn volgens de politie 13 kinderen tussen de 2 à 3 jaar en twee begeleiders gewond geraakt.

Vier peuters verkeren in kritieke toestand, meldt het Japanse persagentschap Kyodo onder aanhaling van de lokale autoriteiten. Over de omstandigheden van het ongeval is op dit moment nog erg weinig bekend.

De wagen die op de groep inreed, zou net daarvoor in aanrijding zijn gekomen met een ander voertuig. De bestuurders van beide wagens - twee vrouwen van 62 en 52 jaar - werden door de politie opgepakt.