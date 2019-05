Belgische starters creëren steeds minder jobs

Het aantal startende ondernemingen dat nieuwe banen creëert, daalt sinds 2008. Daardoor loopt ons land volgens een simulatie 70.000 jobs mis, bericht De Standaard woensdag.

Een maand geleden klonk het nog dat het aantal nieuwe ondernemingen vorig jaar voor het eerst boven 100.000 lag. Maar volgens een studie van professor economie Joep Konings (Vives-instituut van de KU Leuven) en onderzoeker Shyngys ­Karimov kopen we daar weinig mee, toch zeker wat jobs betreft. “Een groot deel van die ondernemingen creëert geen jobs”, zegt Konings. Denk aan de vele managementvennootschappen die ons land rijk is.

Konings onderzocht hoeveel bedrijven die wél jobs ­creëren er tussen 2008 en 2017 in ons land zijn bijgekomen. Het aantal jobs dat door starters werd geschapen, daalde van 8.000 per kwartaal toen naar 4.000 enkele jaren later.

Op de hele Belgische arbeidsmarkt hebben die ‘kleine’ getallen weinig impact, maar over langere termijn is dat anders, oordeelt hij. “Starters die overleven en sterk doorgroeien, kunnen later grote ondernemingen worden.” Om te weten hoeveel jobs ons land misliep, zetten ze een simulatiemodel op. Conclusie? “We hebben 70.000 jobs minder gerealiseerd”, klinkt het.