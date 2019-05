Verenigde Staten heffen sancties tegen Venezolaanse deserteurs op

De Verenigde Staten hebben de sancties opgeheven tegen een hooggeplaatste Venezolaanse beambte die zich tegen het regime heeft gekeerd. Washington probeert vertrouwelingen van Nicolas Maduro aan te moedigen om zich af te zetten tegen de president.

Manuel Ricardo Cristopher Figuera kreeg in februari sancties opgelegd omdat hij aan het hoofd had gestaan van de Venezolaanse inlichtingendienst, Sebin. Bij de mislukte coup vorige week zou hij geholpen hebben bij de vrijlating van oppositieleider Leopoldo Lopez, die onder huisarrest stond.

Vicepresident Mike Pence zei dat de VS in totaal sancties had opgelegd aan zo’n 150 mensen en bedrijven die gelieerd zijn aan Maduro. Hij benadrukte wel dat deze maatregelen “niet permanent hoeven te zijn” om anderen aan te moedigen om het voorbeeld van Figuera te volgen.

“De Verenigde Staten zullen overwegen om sancties op te heffen voor iedereen die naar voren komt en opkomt voor de grondwet en de gerechtigheid steunt”, aldus Pence. Hij beloofde dat de VS het Venezolaanse volk zal blijven steunen “totdat libertad (vrijheid) is teruggebracht”.

Pence maakte ook bekend dat de Verenigde Staten dit jaar nog eens een USNS Comfort, een hospitaalschip, voor een humanitaire missie naar Latijns-Amerika zal sturen om de Venezolaanse vluchtelingen te helpen. Het schip zal in juni verstrekken.