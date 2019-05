Minstens twintig gewonden bij treinongeluk in Duitsland

Bij een treinongeval nabij Rendsburg in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein zijn woensdagmorgen minstens twintig mensen gewond geraakt. Dat heeft een woordvoerder van de politie in Kiel gezegd.

Op een spoorwegovergang in de gemeente Alt Duvenstedt is een trein op een vrachtwagen gebotst. Volgens de eerste gegevens van de politie liep één iemand levensgevaarlijke verwondingen op. Negen anderen raakten zwaargewond en tien lichter gewond.

In het bijzonder het regionale treinverkeer tussen Hamburg en Flensburg ondervond gevolgen van het ongeval. Volgens een woordvoerster van de Duitse spoorwegen kunnen de treinen vanuit Hamburg enkel tot Rendsburg rijden. In tegengestelde richting houden de treinen in Owschlag halt.

Volgens de politie is de bovenleiding beschadigd geraakt, en die dient eerst hersteld.